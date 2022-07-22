Adana'da orman yangını (2)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'nın Kozan ilçesi Yanalerik Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan orman yangını, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgede 5 uçak, 3 helikopter ve 27 arazözle soğutma çalışmaları yapıldığı bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2022-07-22 18:25:09



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