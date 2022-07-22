Kozan'da orman yangını kontrol altına alındı

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı.



Kozan ilçesi Yanalerik Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan orman yangını, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgede 5 uçak, 3 helikopter ve 27 arazözle soğutma çalışmaları yapıldığı bildirildi. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.