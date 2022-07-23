Yangın çıkan daire, kullanılamaz hale geldi

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Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da 10 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangında, daire kullanılamaz hale geldi.

Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir sitedeki 10 katlı apartmanın 3'üncü katında, saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenler, apartmandakileri uyarıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Apartmandakiler güvenlik amacıyla evlerini boşaltırken, adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına 3 arazözle müdahale etti. Merdivenli araçla evin bulunduğu kata ulaşan itfaiye erleri, tazyikli su sıkarak, yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü. Boş olduğu belirlenen dairede zarar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ

2022-07-23 09:28:13



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