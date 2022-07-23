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Adana’da 28 bin 120 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kente yüklü miktarda kaçak akaryakıt sokulduğu bilgisine ulaştı. Polis kaçak akaryakıtın tırla sokulacağı bilgisi üzerine Adana giriş ve çıkışlarında önlem alarak tırı beklemeye başladı. Polis bir süre sonra gelen tırı durdurup arama yaptı. Yapılan aramada tırın kasasında 28 bin 120 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Yakıta el konurken tır sürücüsü de gözaltına alındı. Zanlı emniyette ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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