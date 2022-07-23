Milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu, basketbol antrenörü Burhan İvegin ile dünyaevine girdi

Gökhan KESKİNCİ / ADANA, (DHA) A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncularından Tuğba Şenoğlu ve basketbol antrenörü Burhan İvegin, Adana'da gerçekleşen düğün töreniyle dünyaevine girdi.
VakıfBank'tan Japonya Ligi ekiplerinden Kurobe'ye transfer olan Tuğba Şenoğlu, Türk kadın basketbolunun önemli isimlerinden Şaziye İvegin Üner ve Naile İvegin Çırak'ın kardeşi basketbol antrenörü Burhan İvegin ile Adapark'ta gerçekleşen düğün töreninde evlendi. Şaziye İvegin Üner ve Naile İvegin Çırak'ın da katıldığı düğün töreninde davetliler, doyasıya eğlendi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Tuğba Şenoğlu ve Burhan İvegin'in oynaması
Düğün pastasının gelişi
- Tuğba Şenoğlu ve Burhan İvegin'in pasta önünde görüntüsü
Düğüne gelen davetlililer
Düğünde oynayanlarDHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Gökhan KESKİNCİ
2022-07-23 11:00:00
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