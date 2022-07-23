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Sokakta yürüyen kadının cep telefonunu alıp kaçtı; `Şeytana uydum´ dedi

DHA

Sokakta yürüyen kadının cep telefonunu alıp kaçtı; `Şeytana uydum´ dedi


Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'da, 3 yaşındaki oğluyla sokakta yürüyen Rabia Gülşah O.'nun (28) cep telefonunu alıp kaçan Mücahit Mahmut K. (25), yakalandı. Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde "Şeytana uydum" dediği belirtildi.
Olay, Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. 3 yaşındaki oğluyla yürüyüşe çıkan Rabia Gülşah O., cep telefonuyla konuşurken arkasından Mücahit Mahmut K. yaklaştı. Mücahit Mahmut K., Rabia Gülşah O.'nun elindeki telefonu alıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Motorize polis ekipleri, şüpheliyi olay yerine yakın bir bölgede yakaladı. Gözaltına alınan ve daha önce uyuşturucu, yaralama, hırsızlık gibi suçlardan kaydı olduğu ortaya çıkan Mücahit Mahmut K.'nin emniyetteki ifadesinde, "Şeytana uydum, telefonla konuştuğunu görünce bir anlık boşluğunda çaldım" dediği öğrenildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2022-07-23 11:00:10

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