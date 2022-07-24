Adana'da orman yangını

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Ali GÖKDAL/ KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlerin söndürülmesi için çalışma başlattı.

Yangın, gece saatlerinde Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Ormandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Ali GÖKDAL

2022-07-24 00:09:07



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