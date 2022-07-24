Adana'da orman yangını (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, SOGUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYORAdana´nın Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi´nde saat 22:30´da çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun gayretiyle 3 buçuk saat sonra kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının tekrar alevlenmemesi için alanda kontrolün sürdüğü bildirildi. Yangına 26 arazöz, 15 ilk müdahale aracı ve 300 personelin katıldığı öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Ali GÖKDAL

2022-07-24 02:16:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.