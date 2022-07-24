Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı

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Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Turgutlu Mahallesi'nde dün akşam ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ile personel sevk edildi.

Rüzgar ve sarp arazi şartları nedeniyle ekiplerin güçlükle müdahale ettiği yangın, gece saatlerinde kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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