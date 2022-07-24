Örgüt içerisinde silahlı fotoğrafları çıktı, "biz değiliz" dediler Adana'da PKK/KCK/YPG operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’da terör örgütü PKK/KCK/YPG’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3’ü tutuklandı. Örgüt içerisinde silahlı fotoğrafı çıkan 2 şüphelinin, "biz değiliz" dediği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, 6 sene önce Suriye’nin kuzeyinden Türkiye’ye giriş yapan ve şu anda çeşitli işlerde çalışan İ.H. (45), H.A. (34), S.A. (26) ve H.E.F.’nin (22) Suriye’de PKK/KCK/YPG adına faaliyet gösterdiklerini tespit etti.

22 Temmuz’da şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonla 4 zanlı gözaltına alındı. H.E.F. ve S.A.’nın örgüt içerisinde çekilmiş silahlı fotoğrafları ortaya çıkarken, zanlıların fotoğraftaki kişilerin kendileri olmadığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan 4 zanlıdan İ.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.A., H.A. ve H.E.F. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.