Adana’da kaçakçılık operasyonu

Adana polisi yaptığı operasyonda kaçak bin 100 elektronik sigara, 9 milyon 500 bin doldurulmuş sigara ve 6 milyon 550 bin makaron ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kente yüklü miktarda kaçak mal sokulduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine 3 farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskında polis kaçak bin 100 elektronik sigara, 9 milyon 500 bin doldurulmuş sigara ve 6 milyon 550 bin makaron ele geçirdi. Polis 7 zanlıyı da gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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