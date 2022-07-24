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Otomobil, duvara çarptı; kuzenlerden Kahraman öldü, Serdar yaralı

DHA

Otomobil, duvara çarptı; kuzenlerden Kahraman öldü, Serdar yaralı


Yusuf KANTARLI-Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)ADANA'nın Seyhan ilçesinde iş yeri duvarına çarpan otomobildeki sürücü Kahraman Yıldırım (18) hayatını kaybetti, kuzeni Serdar Yıldırım (15) ise ağır yaralandı. 
Kaza, saat 12.30 sıralarında Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kahraman Yıldırım (18) idaresindeki 01 AIU 374 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkınca kapalı iş yerinin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Yıldırım ve yanındaki kuzeni Serdar Yıldırım, araçta sıkıştı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekiplerin sıkıştığı yerden çıkarttığı 2 yaralı, özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kahraman Yıldırım, hastanede hayatını kaybetti. Serdar Yıldırım'ın ise durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2022-07-24 15:28:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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