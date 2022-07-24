Ruben Ribeiro 2 yıl daha Hatayspor´da

Güllü de koca kurbanı oldu!

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Samim SELÇUK/HATAY, (DHA)-ATAKAŞ Hatayspor´da 2 yıldır mücadele veren Portekizli orta saha oyuncusu Ruben Ribeiro ile 2 yıllık daha sözleşme imzalandı.

Atakaş Hatayspor, 2 yıldır takımda oynayan ve sözleşmesi sona eren Portekizli orta saha Ruben Ribeiro ile sözleşmenin 2 yıl uzatıldığı açıklandı. 34 yaşındaki Portekizli orta saha, geçen sezon 31 maçta forma giymiş, takımına 2 gollük katkı sağlamıştı. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Samim SELÇUK

2022-07-24 16:11:59



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