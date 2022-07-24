Feke'de orman yangını

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Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.



Akkaya Mahallesi'nde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 2 helikopter, çok sayıda arazöz ile personel sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonrası iki dekar kızılçam ormanlık alan zarar gördü.

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