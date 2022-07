AOSB'de 4 sanayi parseli satışa çıkarıldı Dördüncü ilave alandaki sanayi parselleri 19 Ağustos’ta kura çekimi ile tahsis edilecek AOSB Başkanı Bekir Sütcü: “Bölgemize her yatırım bize heyecan veriyor” “AOSB’mizin yer seçimini özenle yapanları minnetle anıyoruz”

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) 4’ncü ilave alanda bulunan 4 adet sanayi parseli başvuru sahipleri arasından 19 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak kura çekimi ile tahsis edilecek.

Kuruluşu yaklaşık yarım asırlık bir geçmişe dayanan, sorunsuz ve kesintisiz üretim için tüm imkanların sağlandığı ve tarihinde ilk kez 21 adet sanayi parselinin geçtiğimiz aylarda kura ile tahsis edildiği Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde, 4 adet sanayi parseli daha satışa çıkarıldı.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, bölgeye yapılan her yatırımın kendilerine heyecan verdiğini belirterek, “Çünkü her yatırım ülke ve bölge ekonomisine güç katmanın yanı sıra yeni istihdam kapıları anlamına gelmektedir” dedi.

Bekir Sütcü, hali hazırda 2.290 hektar alanda, 553 parselde, 32’si yabancı sermayeli toplam 478 firmanın üretim yaptığı, yaklaşık 40 bin istihdamın sağlandığı ve yıllık 1.5 milyar dolar ihracatın yapıldığı bölgeye yatırımcı talebinin devam ettiğini bildirdi.

Artan talepler nedeniyle 4’ncü ilave alandaki sanayi parsellerinin de satışa çıkarıldığını ve ellerinde 4 adet sanayi parselinin kaldığını ifade eden Başkan Sütcü, bu parsellerin de yine talep sahipleri arasında yapılacak kura çekimi ile tahsis edileceğini bildirdi.



Metrekare fiyatı 650 TL

Adana OSB’nin kuruluş protokolünde belirlenen “Karma OSB” sektör grubuna uygun faaliyette bulunmak ve üretim/imalat yapmak amacıyla sanayi faaliyetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilecek sanayi parsellerinin metrekare satış fiyatı 650 TL olarak belirlendi.

Kuraya katılacak yatırımcıların en geç 08.08.2022 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar gerekli evrakları Acıdere OSB Mahallesi Çukurova Caddesi No:4 Sarıçam/Adana adresinde bulunan Adana OSB Bölge Müdürlüğü’ne elden teslim etmeleri gerekiyor. Posta, kargo, kep, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

76.246,19 m2, 29.288,55 m2, 21.305,90 m2 ve 17.025,40 m2 olmak üzere 4 parsel halinde satışa çıkarılacak arsaların tahsisi için 19 Ağustos Cuma günü saat 14.30’da, Adana OSB Bölge Müdürlüğü Seyhan Salonunda Adana 16. Noterliği tarafından her taşınmaz için bir asil ve üç yedek yatırımcı olmak üzere kura çekilişi yapılacak.

Detaylı bilgi için Acıdere OSB Mahallesi Çukurova Caddesi No:4 Sarıçam/Adana adresinde bulunan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü temsilcileri ile görüşülebileceği, parselasyon planının incelenebileceği ya da "adanaorganize.org.tr" adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.



Arsa satışları 1990'da başlamıştı

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, 29 Mart 1973 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan, ilk müteşebbis heyeti 21 Nisan 1977’de oluşturulan, 1983’te temeli atılan, arsa satışlarına 1990 yılında başlanan ve ilk bacaları 1992 yılında tütmeye başlayan bölgemiz bugünlere gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, şöyle devam etti;

“Bölgemizin en büyük avantajı yıllar önce tarıma elverişli olmayan ve genişlemeye müsait alanının seçilmesidir. O günlerin koşullarında ellerinden gelen çabayı gösteren değerli valilerimizi, müteşebbis heyet üyelerimizi ve yönetim kurulunda görev alan birbirinden değerli vatanseverlerimizi bir kez daha şükranla anıyor, vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaşayan emektarlarımıza uzun ömürler temenni ediyoruz."

Başkan Bekir Sütcü, göreve geldiklerinde bölenin 13 milyon metrekarelik bir alan ve 3 milyon 650 bin metrekarelik de genişleme alanına sahip olduklarını anımsatarak, "Şu anda 17 milyon metrekarelik bir alanda yer alan bölgemiz, 5. İlave alan çalışmalarımız tamamlandığında 6.000 hektar ile Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgelerinden birisi olacaktır" bilgisini verdi.

AOSB Başkanı Bekir Sütcü, sanayicilerden oluşan yönetim kurulu olarak bundan sonraki süreçte de bölgenin büyümesi, gelişmesi, ülke ve bölge ekonomisine daha fazla değer katması için katılımcılara sundukları kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

