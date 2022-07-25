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Katil ile azmettirici cinayet sonrası dolmuşa binip, yolculuk etmiş

DHA

Katil ile azmettirici cinayet sonrası dolmuşa binip, yolculuk etmiş


Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA'nın Seyhan ilçesinde Yusuf Yosunkaya'nın (28) öldürülmesi ile ilgili azmettirici olarak aranan Onur Şirin (27), 5 ay sonra yakalanıp, tutuklandı. Onur Şirin'in cinayetten 1 gün sonra Yosunkaya'yı öldüren Ömer Kırmızıtaş (23) ile aynı dolmuşa binip, yan yana oturdukları görüntüler ortaya çıktı.
Olay, 22 Şubat'ta Yeni Mahalle'de meydana geldi. Yusuf Yosunkaya, otomobiline binerken silahlı saldırıya uğradı. Yosunkaya kanlar içinde kalırken, saldırgan kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Yosunkaya, kurtarılamadı.
CİNAYET SİLAHI İLE BİRLİKTE YAKALANDI
Çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekipler, saldırganın Ömer Kırmızıtaş olduğunu belirledi. Kayınpederinin evinde saklandığı tespit edilen Kırmızıtaş, baskınla yakalandı. Evde yapılan aramada cinayette kullanılan tabanca da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kırmızıtaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
KAVGAYI AYIRIRKEN DAYAK YEMİŞ
Ömer Kırmızıtaş ifadesinde; cinayetten 1 hafta önce Onur Şirin ve Yusuf Yosunkaya ile bir araya geldiklerini ve Yosunkaya'nın dini nikahlı yaşadığı kişiden ayrılan Onur Şirin'e, "Eşini boşadın, bir çocuğuyla ortada bıraktın" dediğini belirtti. İkilinin bu nedenle kavga ettiğini, araya girdiği sırada Yusuf Yosunkaya tarafından dövüldüğünü belirten Kırmızıtaş, cinayeti bu yüzden işlediğini itiraf etti.
AZMETTİRİCİ DE YAKALANDI
Soruşturmayı derinleştiren polis, cinayetin azmettiricisi olarak Onur Şirin'i yakalamak için çalışma başlattı. Onur Şirin'in cinayetten 1 gün sonra Ömer Kırmızıtaş ile aynı dolmuşa binip, yan yana oturdukları görüntüler ortaya çıktı. 5 ay süren takibin ardından Onur Şirin, önceki gün Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde yolda yürüdüğü sırada yakalandı. Şirin de ifadesinin ardından tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2022-07-25 11:06:52

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