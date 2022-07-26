En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA'da TIR'la kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 24 Temmuz'da Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Beyazevler mevkisinde meydana geldi. Coşkun S.'nin kullandığı 42 DMJ 08 plakalı talaş yüklü TIR, Vedat Y.'nin yol kenarına çekip arızasını kontrol ettiği 33 AGF 741 plakalı karpuz yüklü kamyona çarptı. Kazada, sürücüler Coşkun S. ve Vedat Y. ile kamyondaki Bedri Y. yaralandı. Dorseden ayrılan TIR'ın kupasında sıkışan sürücü Coşkun S., Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı CANKUR ekiplerince çıkarıldı.

Bu arada kaza, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2022-07-26 15:17:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.