DAİMFED’e katılım artarak devam ediyor

Adana, Antalya, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren müteahhit birliklerince kurulan Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonuna (DAİMFED) katılımlar artarak devam ediyor.

Bölgesel bazda sektörün sorunlarını, geliştirecekleri kurumsal projeler ile çözmeyi hedefleyen federasyona katılımlar hızla devam ediyor. Son olarak Adana’nın inşaat sektörü olarak önde gelen müteahhitleri Nihat Dizman, Aziz Kaya, Kadir Karataş, Tamer Gülcan, Fadli Aytin, Savaş Karataşoğlu ve Zafer Ofluoğlu DAİMFED’e katıldı.

DAİMFED Başkanı Mustafa Karslıoğlu, “Federasyonumuza olan ilgi ve güven bizleri fevkalade memnun etmektedir. Yapılanma süreci olarak bu dönemi atlattıktan hemen sonra icraat olarak çalışmalarımız sürecektir. Bu konuda gerek Adana merkezimiz gerekse Antalya, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren sektör kurumlarımızın ve müteahhitlerimizin problemlerinin çözüm noktasındaki takipçisi olacağız. Bu konuda Ankara'daki kanun koyuculara ve sektörümüzü ilgilendiren tüm üst düzey kurum yöneticilerini tek tek ziyaret edip DAİMFED'e bağlı illerdeki müteahhit birliklerinden derlediğimiz problemlerin çözümüne katkı koyacağız” diye konuştu.

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