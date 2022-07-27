5 Ağustos Futbol Turnuvası başlıyor

Pozantı Belediye Başkanlığı tarafından Pozantı Kongresi'nin 102’inci yıldönümü anısına düzenleyeceği “5 Ağustos Kongresi Futbol Turnuvası” Perşembe günü başlayacak.

Kamışlı Mahallesi'ndeki halı sahada düzenlenecek olan “5 Ağustos Kongresi Futbol Turnuvası” 12 takımın katılımıyla 28 Temmuz Perşembe günü saat 19.00’da Pozantı Belediyesi ve Yağlıtaş takımı arasında oynanacak müsabaka ile start alacak.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, “Pozantı Kongresi'nin 102’inci yıldönümü anısına düzenlediğimiz 5 Ağustos Kongresi Futbol Turnuvasına katılım sağlayan takımlarımıza teşekkür ediyor, ter dökecek oyunculara ise başarılar diliyorum. Bu coşku dolu müsabakalarımıza ve özellikle ilk karşılaşmaya tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.

5 Ağustos Kongresi Futbol Turnuvasına katılacak takımlar şunlar:

"Pozantı Belediyesi, Yağlıtaş, Köse FC, Alpin Su, Müftülük, Gadam, Elit FC, Kamışlı Demir, Çözüm Atık, Hayat Su, Erişen Emlak, Çiğdem Ticaret"

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