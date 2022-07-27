5 Ağustos Futbol Turnuvası başlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5 Ağustos Futbol Turnuvası başlıyor

İHA

5 Ağustos Futbol Turnuvası başlıyor

Pozantı Belediye Başkanlığı tarafından Pozantı Kongresi'nin 102’inci yıldönümü anısına düzenleyeceği “5 Ağustos Kongresi Futbol Turnuvası” Perşembe günü başlayacak.
Kamışlı Mahallesi'ndeki halı sahada düzenlenecek olan “5 Ağustos Kongresi Futbol Turnuvası” 12 takımın katılımıyla 28 Temmuz Perşembe günü saat 19.00’da Pozantı Belediyesi ve Yağlıtaş takımı arasında oynanacak müsabaka ile start alacak.
Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, “Pozantı Kongresi'nin 102’inci yıldönümü anısına düzenlediğimiz 5 Ağustos Kongresi Futbol Turnuvasına katılım sağlayan takımlarımıza teşekkür ediyor, ter dökecek oyunculara ise başarılar diliyorum. Bu coşku dolu müsabakalarımıza ve özellikle ilk karşılaşmaya tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.
5 Ağustos Kongresi Futbol Turnuvasına katılacak takımlar şunlar:
"Pozantı Belediyesi, Yağlıtaş, Köse FC, Alpin Su, Müftülük, Gadam, Elit FC, Kamışlı Demir, Çözüm Atık, Hayat Su, Erişen Emlak, Çiğdem Ticaret"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sulama kanalındaki metal kapakları çalan hırsızlar suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Sulama kanalındaki metal kapakları çalan hırsızlar ...
DAİMFED’e katılım artarak devam ediyor
YEREL HABERLER DAİMFED’e katılım artarak devam ediyor
SMA´lı Yasmin bebek 5´nci kez yoğun bakımda
YEREL HABERLER SMA´lı Yasmin bebek 5´nci kez yoğun bakımda
Boya yapan işçiyi emniyet kemeri kurtardı Adana’da bir apartmanın dış cephesini boyadığı esnada asansör halatının kopması sonucu 11'nci katta mahsur kalan işçi, emniyet kemeri olduğu için yere düşmezken itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Boya yapan işçiyi emniyet kemeri kurtardı Adana’da ...
Ticari araçta seyir halindeyken silahlı saldırıda başından vuruldu
YEREL HABERLER Ticari araçta seyir halindeyken silahlı saldırıda ...
Seyir halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda yolcu konumundaki kişi başından vuruldu
YEREL HABERLER Seyir halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda ...
11'inci katta asılı kalan boyacıyı itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER 11'inci katta asılı kalan boyacıyı itfaiye kurtardı
TIR'la kamyonun çarpıştığı kaza kamerada
YEREL HABERLER TIR'la kamyonun çarpıştığı kaza kamerada
Adana’dan 10 ülkeye taze meyve ve sebze
YEREL HABERLER Adana’dan 10 ülkeye taze meyve ve sebze
Yüreğir'de kentsel dönüşüm Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde modern binalar yükselecek
YEREL HABERLER Yüreğir'de kentsel dönüşüm Şehit Erkut Akbay ...
Şehit Uzman Çavuş Remzi Nişan için Yüksekova'da tören düzenlendi (2)
YEREL HABERLER Şehit Uzman Çavuş Remzi Nişan için Yüksekova'da tören ...
Mahallelinin toz çilesi Engelli ve hastaların yaşadığı sokak ‘Yeni yol yapılacak’ denilerek kazıldı, 6 aydır yapılmadı
YEREL HABERLER Mahallelinin toz çilesi Engelli ve hastaların ...
 Kırtasiyecilerin çatışmasının ardından 'delgeç' çıktı
YEREL HABERLER  Kırtasiyecilerin çatışmasının ardından 'delgeç' ...
Ceyhan'da Modernevler semt pazarı yenilendi
YEREL HABERLER Ceyhan'da Modernevler semt pazarı yenilendi
Kırtasiyecilerin çatışmasına 1 tutuklama Adana’da iki komşu kırtasiyeci arasında sokakta çıkan çatışmada 1’i ağır 4 kişiyi yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı Sokaktaki çatışma anı cep telefonuyla anbean görüntülenmişti
YEREL HABERLER Kırtasiyecilerin çatışmasına 1 tutuklama Adana’da iki ...
Şehit Ebubekir Durmuş Ortaokulu Erasmus Plus projesine ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER Şehit Ebubekir Durmuş Ortaokulu Erasmus Plus ...
Kanala düşen oğlunu kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kanala düşen oğlunu kurtarmak isteyen baba hayatını ...
Tır, kamyona arkadan çarptı Adana’da otoyolda duran kamyona arkadan gelen tırın çarpması anbean görüntülendi
YEREL HABERLER Tır, kamyona arkadan çarptı Adana’da otoyolda duran ...
Adana’da sırtından bıçaklanan kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Adana’da sırtından bıçaklanan kişi ağır yaralandı
Skandal görüntüler üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimleri sıkılaştırdı
YEREL HABERLER Skandal görüntüler üzerine İl Tarım ve Orman ...
Vali Elban: "Daima yeniliklere açık olmalıyız"
YEREL HABERLER Vali Elban: "Daima yeniliklere açık olmalıyız"
Ağızlarında sigara, üstleri çıplak tavuk kestiler, bir de oynadılar
YEREL HABERLER Ağızlarında sigara, üstleri çıplak tavuk kestiler, ...
Katil ile azmettirici cinayet sonrası dolmuşa binip, yolculuk etmiş
YEREL HABERLER Katil ile azmettirici cinayet sonrası dolmuşa binip, ...
Kebabın başkentinde büryana yoğun ilgi Adana’nın tek büryancısı siparişlere yetişemiyor Cihangir Korkmaz: “Gelip tadan çok memnun kalıyor”
YEREL HABERLER Kebabın başkentinde büryana yoğun ilgi Adana’nın tek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.