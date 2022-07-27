Kapısı açık yolcu taşıyan 85 dolmuşa ceza yağdı Adana’da klima açmamak için kapı açık yolcu taşıdılar 85 toplu taşıma aracına çeşitli miktarlarda 516 trafik cezası kesildi

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Adana’da klima açmamak için kapı açık yolcu taşıyan 85 toplu taşıma aracına para cezası kesildi.

Adana’da son zamanlarda vatandaşlar tarafından toplu taşıma araçlarının klimayı açmayıp hareket halindeyken kapı açık olarak yolcu taşındığı ihbarı üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Trafik polisleri belirlenen adreslerde bekleme yaparak toplu taşıma araçlarını denetledi. 1824 Temmuz tarihleri arasında yapılan bu denetimlerde klima kullanmayarak kapı açık yolcu taşıyan 85 toplu taşıma aracı tespit edildi. Polis, 462 toplu taşıma aracı denetlerken, bu araçlara çeşitli miktarlarda 516 trafik cezası düzenledi. Polisin denetimleri devam ediyor.

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