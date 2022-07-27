Kazada hayatını kaybeden Merve öğretmen, son yolculuğuna uğurlandı



Yusuf KANTARLI-Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)ŞIRNAK´ın İdil ilçesinde yolcu otobüsü ile kafa kafaya çarpışan otomobilde hayatını kaybeden öğretmen Merve Batmaz (28), memleketi Adana´da toprağa verildi.

Kaza, dün sabah saatlerinde İdil ilçesi ile Karalar beldesi Oyalı köyü yakınında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve Irak´tan Diyarbakır´a yolcu taşıyan 35 AGG 489 plakalı otobüs, Oyalı köyü Mevlana Ortaokulu öğretmeni Merve Batmaz´ın kullandığı 32 KA 407 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, otobüsteki 10 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Batmaz´ın hayatını kaybettiğini belirledi.

MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

Batmaz´ın cenazesi Şırnak´taki otopsinin ardından aynı okuldaki meslektaşları tarafından memleketi Adana´ya getirildi. Ailesine teslim edilen cenazede Batmaz'ın tabutunun üzerine duvak örtüldü. Batmaz'ın cenazesi, baba ocağında alınan helalliğin ardından Akkapı Mahalle Mezarlığı´na defnedildi. Bu sırada Batmaz´ın annesi Şule Batmaz ve kız kardeşi sinir krizi geçirdi.

`EN AZ AİLESİ KADAR BİZ DE ACILIYIZ´

Batmaz´ın Okul Müdürü İsmail Genç, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileriyle sürecin takipçisi olduklarını ve cenazeyi aileye teslim ettiklerini belirterek, "Merve hoca örnek alınacak bir insandı. Okulda çok sevilen bir hocaydı. Okulumuza çok katkısı oldu. En az ailesi kadar biz de acılıyız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2022-07-27 13:08:23



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