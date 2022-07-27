ATO Genel Sekreteri Yarman’ın babası vefat etti

Adanalı sanayici Yılmaz Yarman geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Adana Ticatet Odası Genel Sekreteri Birol Yarman’ın babası olan eski sanayicilerden Yılmaz Yarman 89 yaşındaydı.

Üç çocuk babası olan Yılmaz Yarman’ın ölümü ailesinin yanı sıra tüm Adana iş dünyasında da üzüntüye neden oldu.

Adana Asri Mezarlıkta toprağa verilen Yılmaz Yarman’ın cenaze törenine ATO Başkanı Atila Menevşe, Meclis Başkanı İsmail Acı, Başkan Yardımcıları Yücel Bayram ve Aycan Aktürk, yönetim kurulu üyeleri, ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Odası Başkanı Şahin Bilgiç ile Yarman ailesinin çok sayıda seveni katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.