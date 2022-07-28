Yılmaz: "Yangın gözetleme kuleleri göz bebeğimiz"

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Adana'da 45 yangın gözetleme kulesinin 28'inde kameralı sistem ile ormanların canlı olarak izlendiğini söyledi.

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Pozantı Orman İşletme Müdürlüğü, Akdağ Yangın Gözetleme Kulesinde incelemelerde bulunarak Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, orman yangınları açısından hassas olan bu dönemde tüm vatandaşlardan duyarlı olmalarını isteyerek, “Küresel ısınma nedeniyle orman yangınları riski her geçen yıl daha da artıyor. Yağışların ve nemin azalması, sıcaklıkların artması orman yangını riskini arttırıyor. Adana Orman Bölge Müdürlüğü olarak bizler 7/24 görevimizin başında teyakkuz halindeyiz. Ormanlarımızı sürekli izleyerek meteorolojik hava şartlarına göre günlük olarak tedbirlerimizi daha da üst seviyeye çıkartarak, muhtemel orman yangınlarının önüne geçmeye çalışıyoruz. Erken müdahale orman yangınlarının büyümeden kontrol altına alınmasında çok önemli. Bu yüzden yangın gözetleme kulelerimiz bizim göz bebeğimiz. Adana'da 45 yangın gözetleme kulemizin 28'i kameralı sistem ile canlı olarak izleniyor. Burada görev yapan personelimiz muhtemel orman yangınlarına karşı ormanlarımızı sürekli izliyor ve kontrol ediyorlar" dedi.

Milletvekili Zenbilci ise incelemeler esnasında gözetleme kulesinde görevli personel ile görüşerek yeşil vatanı korumak için canlarını ortaya koyarak mücadele eden ormanın kahramanlarına teşekkür etti.

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