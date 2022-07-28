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Kültür merkezinde çocukları militanlaştırıyorlar Adana’da bölücü terör örgütüne yönelik yapılan ve 37 zanlının yakalanıp 4 kişinin tutuklandığı operasyonda mercek altına alınan kültür merkezinde yaşları özellikle 7 ila 15 arasında değişen kız çocuklarının militanlaştırılıp dağa gönderildiği öne sürüldü

İHA

Kültür merkezinde çocukları militanlaştırıyorlar Adana’da bölücü terör örgütüne yönelik yapılan ve 37 zanlının yakalanıp 4 kişinin tutuklandığı operasyonda mercek altına alınan kültür merkezinde yaşları özellikle 7 ila 15 arasında değişen kız çocuklarının militanlaştırılıp dağa gönderildiği öne sürüldü

Adana’da bölücü terör örgütüne yönelik yapılan ve 37 zanlının yakalanıp 4 kişinin tutuklandığı operasyonda mercek altına alınan bir kültür merkezinde yaşları özellikle 7 ila 15 arasında değişen kız çocuklarının militanlaştırılıp dağa gönderildiği öne sürüldü.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, terör örgütü PKK/KCK ile bağlantısı nedeniyle kapatılan; ‘Mezopotamya Kültür Merkezi’ yerine 8 Kasım 2020 yılında kurulan; ‘Binevş Kültür ve Sanat Merkezi’ni mercek altına aldı. Yürütülen soruşturma örgütün sadece siyasi ayağını değil, aynı zamanda küçücük çocukların beyinlerini nasıl yıkayıp, onları nasıl birer militana dönüştürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Soruşturmada; PKK/KCK sözde Türkiye Sözcüsü Ayşe Irmak, KCK/TDÖ Çukurova Bölge Sorumlusu Mehmet Saruhan, KCK/TDÖ Çukurova Bölge Kadın Sorumlusu Emetullah Akçara’nın aralarında bulunduğu 13’ü kadın 37 kişi deşifre edildi. 27 Haziran’da operasyon için düğmeye basıldı. Adana merkezli Mersin, Mardin, Van, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Şırnak’ta eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 37 zanlı kıskıvrak yakalandı.
Söz konusu şüphelilerden biri olan ve aynı zamanda Binevş Kültür ve Sanat Merkezi’nde görevli olan E.Ö.’nün dizüstü bilgisayarından çıkan görseller, örgütün çocuklar üzerindeki hain emellerini de ortaya koydu. Merkeze çeşitli kültürel ve sanatsal etkinlikler için gelen çocuk ve gençlere; terör örgütü ideolojisinin benimsetilip, onların önce örgüte sempati duymasının sağlandığı, sonrasında birer militana dönüştürüldüğü de belgelendi.
Özellikle kız çocuklarına, örgütün Suriye kolu olan YPG’nin kadın örgütlenmesi YPJ (Kadın Koruma Birlikleri) bünyesinde yer alan kadın teröristlerin fotoğraf ve hayat hikayeleri, video eşliğinde anlatılıp, “Onlar da buralarda yetişip, aramıza katıldılar. Şimdi sıra sizde” sözleri ile propaganda yapıldığı öne sürüldü. Bilgisayardan çıkan ve 2015 yılında Mezopotamya Kültür Merkezi’nde (MKM) çekildiği tespit edilen görüntülerse bu iddiaları destekler nitelikte.
Söz konusu görüntülerde üzerinde teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın resmedildiği tişörtlerin yanı sıra ‘Kürdistan’ yazılı tişörtlerle birlikte örgütün sözde üniformasını giyip; sarı, kırmızı ve yeşil renklerde poşu takan kız çocuklarının koro halinde örgüt propagandası yapan marş ve şarkılar söylediği görülüyor. Yaşları 7 ile 15 arasında değişen söz konusu çocukların, yanaklarına; ‘YPG’ ve ‘YPJ’ ibarelerini yazdırmaları da dikkat çekiyor.

Kırsalda çıkan çatışmalarda etkisiz hale getirilen teröristlerin fotoğraflarından oluşan panonun önünde koro halinde şarkı söyleyenler arasında yer alan G.H.Ö. (20) ve A.E.’nin (22), MKM bünyesinde kültürel ve sanatsal faaliyetler adı altında örgütsel eğitim alıp, sonrasında dağa çıktıkları öğrenildi. A.E.’nin 2016’da; G.H.Ö.’nün de 2019’da evden kaçıp örgüte katıldığı; ailelerinin bu tarihlerde kayıp başvurusu yaptığı, her ikisinin hala kırsalda olduğu öğrenildi.
Operasyonda gözaltına alınan; Binevş Kültür ve Sanat Merkezi üyesi J.A’nın, daha önce ‘terör örgütüne elaman temin etmek’ suçlamasıyla hüküm giydiği cezaevinden 202ı yılı Aralık ayında serbest bırakıldığı öğrenildi. J.A.’nın, Osmaniye’de yaşayan 21 yaşındaki Z.D. adlı genç kızı kandırıp, onun İstanbul üzerinden önce Yunanistan, ardından da Kuzey Irak’a geçip, burada örgüt kamplarına katılmasını sağladığı öne sürüldü.
Terör örgütü PKK/KCK’nın sözde Türkiye Sözcüsü Ayşe Irmak’ın, kendine üs olarak seçtiği Binevş’i yöneticilerine; “4 yıldır hiçbir şey yapmıyor, yeteri kadar çalışmıyorsunuz” diye tepki gösterdiği öne sürüldü. Irmak’ın, kendi tabanındaki ailelere; “Örgütle ilgili tüm konuları çocuklarınızın yanında konuşacak; örgütsel tartışmalarınız dahi onların yanında olacak. Böylece onların, örgüte ilgi duymasını sağlayacaksınız” talimatı verdiği iddia edildi.
Örgütün, çıkan çatışmalarda etkisiz hale getirilen teröristlerin ailelerine istihdam sağladığı, bunun da Binevş üzerinden yürütüldüğü bir başka iddia. Buna göre örgütün sözde ‘değer aile’ adını verdiği terörist yakınlarının, Ayşe Irmak’ın talimatı doğrultusunda; CHP’li Seyhan Belediyesi’nin HDP’li Başkan Yardımcısı Funda Buyruk tarafından, belediye çatısı altında istihdam edildiği bir başka iddia olarak da öne çıktı.
Operasyon çerçevesinde baskın düzenlenen Binevş Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılan aramalarda; terör örgütü elebaşı Öcalan’ın kitaplarının yanı sıra ‘FETÖ/PDY’nin Adana ayağında yakalanıp tutuklanan Aytekin Gezici’nin; ‘Kürt Tarihi’ kitabının yanı sıra yasaklı yayınlar arasında yer alan ve örgüt ideolojisini yansıtan kitaplar da ele geçirildi. ‘Kürtlerin İç Savaşı’ ve ‘’Kürt Ayaklanması’ adlı kitaplara da el konuldu.
Öte yandan, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 13’ü kadın 37 şüpheliden 6’sı savcılıktaki ifadelerinin ardından; Funda Buyruk ile birlikte HDP Adana İl Eş Başkanları Helin Kaya ve Mehmet Karakuş’un da aralarında bulunduğu 27 kişi, yurtdışına çıkış yasağı ve ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakılmıştı. PKK/KCK sözde Türkiye Sözcüsü Ayşe Irmak, KCK/TDÖ Çukurova Bölge Sorumlusu Mehmet Saruhan, Binevş Kültür ve Sanat Derneği yöneticileri Murat Gürbüz ve İlyas Arzu da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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