Evinde esrar, mısır tarlasında kenevir ele geçirildi

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Adana’da bir ev ve tarlada 15 kilo 600 gram kubar esrar maddesi ile 32 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Şeyhmurat Mahallesinde ikamet eden İ.T. isimli şahsın evinde ve mısır tarlasında adli makamlardan alınan karara istinaden arama yaptı. Aramada 15 kilo 600 gram kubar esrar maddesi ile mısırlar arasına ekili 32 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İ.T. gözaltına alınırken ve hakkında adli işlem başlatıldı.

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