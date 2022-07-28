Adana'ya 150 milyon dolarlık klima fabrikası Fabrika Türkiye’yi Avrupa’nın üretim üssü yapacak Türkiye’nin 5., bölgenin tek klima fabrikası makinelerini bekliyor Adana, Avrupa’nın Çin tedarikçisi olacak Fabrika sahibi Ergün Kurluk: “4 günde ürünü Avrupa’nın 44 ülkesine göndereceğiz” “Navlun fiyatları düşünce klima fiyatları da düşecek”

Adana’da 2023 yılında faaliyete girmesi planlanan ve yıllık 500 bin set üretim kapasiteli 150 milyon dolar yatırımla kurulan klima fabrikasıyla Türkiye, Avrupa’nın yeni üretim üssü haline gelecek. Fabrikanın sahibi Ergün Kurluk, “Çin’den Avrupa’ya ürün en erken 55 günde giderken biz buradan 4 günde ürünü Avrupa’nın 44 ülkesine göndereceğiz. Biz Avrupa’nın Çin tedarikçisi olmayı hedefliyoruz” dedi.

Kentte uzun yıllardır faaliyet gösteren Kurluk İthalat İhracat Limited Şirketi, kendi markası ile piyasaya sunduğu klimaları Adana’da üretmeye karar verdi. Şirket, D400 karayolu üzerinde bulunan yönetim binasının yanındaki 16 bin metrekarelik alana son teknolojiyle donatılmış fabrikayı kurmak için 1 sene önce çalışmalara başladı.



Yıl sonu makineler gelecek

Fabrikanın kurulumu tamamlanırken yılsonuna doğru makinelerin gelmesi, 2023 yılında da fabrikanın faaliyete girmesi planlanıyor.

İhlas Haber Ajansı’na konuşan fabrikanın sahibi Ergün Kurluk, hem Türkiye için hem de Avrupa için klima üreteceklerini belirtti. Kurluk, “Avrupa’daki birçok büyük firma ile el sıkıştık ve birçok markanın tedarikini buradan gerçekleştireceğiz. Tam entegre olduğunda toplam yatırım tutarımız 150 milyon dolar olacak. Bizim burada ana gayemiz entegre bir tesis olup dış bağımlılığı minimum dereceye getirebilmek. Dışarı dövizimizi göndermemek. Yurt dışından getirdiğimiz ürünleri burada yapıp Avrupa’ya ve iç piyasaya satmayı hedefliyoruz” diye konuştu.



“4 günde 44 ülkeye ulaşıyoruz”

Avrupa’nın artık klimalarını Adana’dan alacağını ve zamandan tasarruf edileceğini vurgulayan Kurluk, “Makinelerimizin tamamı 2023 Mart ayında gelecek. Haziran ayında testleri yapacağız ve Kasım, Aralık aylarında ise seri üretime geçeceğiz. 2024 yılında tam olarak faaliyete geçeceğiz. Çin’den yola çıkan bir ürünün Avrupa’ya ulaşma süresi minimum 4555 gün. Biz ise 4 günde 44 ülkeye jeopolitik durumumuzdan dolayı ulaşabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Adana’da üretilen klimalar ile navlun fiyatlarının da düşeceğine değinen Ergün Kurluk, “Hem zamandan tasarrufumuz olacak aynı zamanda da şuanda bir konteynere 13 bin 700 dolar ödeme yapılıyor. Avrupalı bu konuda çok şanslı olacak çünkü bu fiyat 5 bin dolara düşecek. Hal böyle olunca bu insanlar navlundan ve zamandan tasarruf için ülkemizi seçecekler. Zaten teknolojik anlamda en üst seviyede bir teknoloji kullanacağız” dedi.



“Avrupa’nın Çin tedarikçisi olmayı hedefliyoruz”

Yıllık 500 bin set üretim kapasitesinin yatırımlarla artabileceğini aktaran Kurluk, “İlk olarak yıllık 500 bin set klima üreteceğiz. Bu kapasite, yatırımın artmasıyla yukarılara çıkacaktır. Dünyada zaten 110 milyon set klima üretiliyor. Bizim ülkemizde de 750850 bin civarında klima üretiliyor. Talepler doğrultusunda zaman içerisinde biz Avrupa’nın Çin tedarikçisi olmayı hedefliyoruz. Bu hedefimiz oldukça büyük” şeklinde konuştu.



“Ekonomiyi hızlandıracağız”

Adana’da yapımı devam eden fabrikayla klima fiyatlarının da düşeceğini vurgulayan Ergün Kurluk, daha sonra şunları söyledi:

“Bu fabrikanın faaliyete geçmesi ekonomik anlamda alım gücünü arttıracak. Minimum bir klimaya 34 bin lira navlun ücreti biniyor. Buradan klima çıktığında ise bu navlun fiyatları ortadan kalkacak. Biz hem ekonomiyi hızlandıracağız hem de vatandaşlarımıza kaliteyi düşürmeden ekonomik ürünler tedarik edeceğiz.”

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