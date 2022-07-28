Pozantı'da yeni bungalov evler yapılıyor

Pozantı Belediyesi, ilçenin turizm çıtasını yükseltmek amacıyla Belemedik Tabiat Parkında yaptırdığı ahşap bungalov evler, talebin yüksek olması sebebiyle yenilerini inşa ettiriyor.

Belediye atölye ekibinin kendi imkânlarıyla Belemedik’te yaptığı ve geçtiğimiz yıl halkın hizmetine sunulan 4 adet bungalov evlerden 7 adet daha yapılıyor. Çevre il ve ilçelerden gelen talep ve tam kapasite doluluk oranıyla ilgi çeken bungalov evler, hem Belemedik’in hem de ilçenin tanıtımına katkı sağladı. Dünya evine girecek gelin ve damatların evlilik öncesinde çektirdiği düğün fotoğraflarının aranan mekânı olan bungalov evler, minimalist yapısı, doğa içerisinde olması ve verdiği huzurla dikkat çekiyor.

Belemedik’te bulunan ve işletmesi belediyede olan 13 odalı Belemedik Butik Otel etrafına Belediye Başkanı Mustafa Çay’ın talimatı doğrultusunda 7 adet daha ahşap bungalov ev yapılıyor. Kurban Bayramı öncesinde inşaat çalışmalarına başlayan atölye ekipleri ilk bungalov evin kaba işini bitirdi.

Sık sık çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çay, “Pozantı Belediyesi atölye ekiplerimizin Belemedik Butik Otelimiz etrafında yapacağı 7 adet bungalov evlerimizden ilki ete kemiğe büründü ve kendini göstermeye başladı. En kısa zamanda bu muhteşem doğanın ve eşsiz manzaraya karşı hemşerilerimiz ve misafirlerimizi ağırlayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Biz Pozantı Belediyesi olarak büyük bir aileyiz ve el ele, gönül gönüle daha nice güzelliklere imza atacağız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.