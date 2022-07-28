Yüreğir'de "Arabada Sinema Günleri" başladı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde geleneksel hale getirilen ‘Arabada Sinema Günleri’ başladı.

Bu yıl 3.sü gerçekleştirilen etkinlikte binlerce Adanalı dev ekranlarda yayınlanan sinemaları aileleri ile birlikte izlediler. "Dilberay" ve "Bergen" filmlerine yoğun ilgi gösteren Yüreğirli vatandaşlar bugün ise "Müslüm" filmini izleyecek. Film izlemeye gelen vatandaşlara Yüreğir Belediyesi patlamış mısır ve gazoz ikram ediyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Yaz aylarında vatandaşlarımızın en büyük eğlencelerinden biri olan Araba da Sinema Günleri’ne Dilberay ve Bergen filmiyle başladık. 28Temmuz Perşembe günü ise Müslüm filmi Yüreğir Millet Bahçesinde gösterimde olacak. Aileleri ile sinema izlemeye gelen vatandaşlarımıza patlamış mısır ve gazoz ikram ediyoruz. Adanalı vatandaşlarımız arabada sinema günlerini çok sevdi. Çocuklarımızın ve gençlerimizin hafızasında güzel bir anı olarak kalacaktır" dedi.

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