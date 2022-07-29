Yüreğir Belediyesinden öğrencilere destek

Yüreğir Belediyesi, üniversiteye giriş sınavlarında, öğrencilere ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmeti veriyor. 28 Temmuz5 Ağustos tarihleri arasında Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi’nde uzman eğitici kadrosu Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) başarılı olan öğrencilere tercihlerinde yardımcı olacak.

Öğrencilerin emeklerinin boşa gitmemesi ve yanlış tercihte bulunmamaları için ücretsiz rehberlik hizmeti başlattıklarını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize yardımcı olmak ve emeklerinin boşa gitmemesi için rehberlik öğretmenlerimiz 29 Temmuz8 Ağustos 09.0017.00 saatleri arasında öğrencilerimize yardımcı olacaktır. Tercih süreci sınava hazırlanmaktan çok daha önemlidir. Öğrencilerimizin hayat boyu 1 defa karşılaşacakları bu tercih döneminde profesyonel destek çok önemli. Öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi’nde öğrencilere ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmeti veren rehberlik öğretmenleri başarılı bir sınav geçirmek kadar bilinçli ve tutarlı bir tercih listesi oluşturmanın önemli olduğunu söylediler. Rehberlik öğretmenleri öğrencilerin Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu mutlaka okuyup incelemesi gerektiğini, Yüreğir Kültür Merkezine gelen bütün öğrencilere yardımcı olacaklarını belirttiler.

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