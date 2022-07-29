Yasak bölgeden girdiği denizde boğuldu

Sefa ÜNAL/KARATAŞ (Adana), (DHA)ADANA'nın Karataş ilçesinde serinlemek için yasak bölgede denize giren Muhammet K. (16), boğuldu.
Olay, saat 15.00 sıralarında Karataş ilçesi Ormanaltı mevkisinde meydana geldi. İlçede yasak bölgeden denize giren Muhammet K. ve yanındaki 2 arkadaşı suda çırpınmaya başladı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi. Ekipler, 2 kişiyi sudan çıkarırken, Muhammet K. gözden kayboldu. Ekiplerin çalışmayla yaklaşık 20 dakika sonra Muhammet K.'nin cesedine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Muhammet K.'nın cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Karataş Sefa ÜNAL
2022-07-29 17:57:21
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