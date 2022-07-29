Adana'da otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 5 yaralı



Ali GÖKDAL/ KOZAN,(Adana),(DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde Sebahattin Eker'in (45), kontrolünü kaybederek elektrik direğine çarptığı otomobildeki eşi Zahide Eker (45) hayatını kaybetti. Kazada sürücü ve 4 kişi de yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Boztahta Mahallesi'nde meydana geldi. Sebahattin Eker yönetimindeki 80 FV 909 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Sürücüyle birlikte araçta bulunan eşi Zahide Eker, Eymen Efe Eker (9), Feyza Nur Eker (16) ile yakınları Nurcan Eroğlu (43), Nuriye Başak Eroğlu (15) yaralandı. Yaralılar, özel araçlarla ve olay yerine gelen ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Zahide Eker, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma, kazayla ilgili çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2022-07-29 18:07:30



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