Yolunu şaşıran dağ keçisini köylüler buldu

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Adana’nın Kozan ilçesinde yolunu şaşırarak Çamdere Mahallesi'ne gelen dağ keçisini vatandaşlar buldu. Keçi Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Saimbeyli ilçesinin Hançer bölgesinde yaşayan ve koruma altında olan dağ keçisi, Kozan’a bağlı Çamdere Mahallesi'nde köylüler tarafından bulundu. Kozan Orman İşletme Müdürlüğüne haber veren vatandaşlar, dağ keçisini yeniden doğal ortamına bırakmaları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim etti. Yolunu şaşırdığı için bölgeye geldiği düşülen 3 yaşlarındaki dağ keçisinin Hançer bölgesinde yeniden doğaya bırakılacağı belirtildi.

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