14'üncü kattan beton zemine düşüp, ağır yaralandı

Yusuf KANTARLI/ ADANA, (DHA)ADANA'da, 15 katlı apartmanın 14'üncü katından beton zemine düşen 16 yaşındaki B.Y., ağır yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 katlı apartmanın 14´üncü katında oturan B.Y., henüz bilinmeyen nedenle beton zemine düştü. B.Y.´nin düştüğünü gören komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada yürüyüşe çıktığı öğrenilen doktor anne ve baba da olay yerine geldi. B.Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çukurova Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan B.Y.´nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2022-07-31 23:40:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.