Adana'da kadın cinayeti;uykuda kalbinden bıçakladı

Yusuf KANTARLI/ADANA,(DHA)ADANA´da Ramazan Ü., dini nikahla birlikte yaşadığı Melek Yıldırım´ı, balkonda çocuklarıyla uyuduğu sırada kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra polisi arayarak kendisini ihbar eden Ramazan Ü. gözaltına alındı.Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi´nde saat:02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Ü., polisi arayarak dini nikahla birlikte yaşadığı eşi Melek Yıldırım´ı bıçakladığını, kendisinin de kuzenin evinde olduğunu söyledi. İhbar üzerine ekiplerden biri Ramazan Ü.´nün yanına, diğer ekipler ise sağlık ekipleriyle birlikte Melek Yıldırım´ın evine gitti. Sağlık ekipleriyle birlikte eve giren polisler, Yıldırım´ın kanlar içinde balkonda, çocuklarından 2´sinin de ağlayarak annelerinin yanında olduğunu gördü. Sağlık ekipleri Melek Yıldırım´ın öldüğünü belirlerken, çocuklar ise polis gözetiminde evden uzaklaştırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ramazan Ü.´nün Yıldırım´ı uykusunda bıçakladığı öğrenildi.(DHA)
DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2022-08-01 04:05:49
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