Adana'da uyuşturucu hap operasyonu

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Adana'da düzenlenen operasyonda bin 720 adet Captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Yüreğir ilçesi, Özgür Mahallesi'nde iki şahsın ikametinde adli makamlardan alınan karara istinaden arama yapıldı. Aramada bin 720 adet Captagon uyuşturucu hap, 4 gram plaka esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı, diğer şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor.

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