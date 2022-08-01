Ormanlık alanı kenevir bahçesine çevirmişler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ormanlık alanı kenevir bahçesine çevirmişler

İHA

Ormanlık alanı kenevir bahçesine çevirmişler

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ormanlık alana ekilmiş 879 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Kapaklıkuyu Mahallesi'nde ormanlık arazi içerisinde yapılan aramada 879 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Kenevir bitkisini eken şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da orman yangını çıkartan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da orman yangını çıkartan şüpheli tutuklandı
Adana'da uyuşturucu hap operasyonu
YEREL HABERLER Adana'da uyuşturucu hap operasyonu
Dere yatağında kenevir yetiştirmiş
YEREL HABERLER Dere yatağında kenevir yetiştirmiş
Kız kavgası: 1 ağır yaralı Adana’da bir kişi kız arkadaşını rahatsız ettiğini öne sürüdüğü şahısla tartışınca, kasığından vurularak ağır yaralandı Olayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kız kavgası: 1 ağır yaralı Adana’da bir kişi kız ...
Adana’da uykuda kalbinden bıçaklanan kadın hayatını kaybetti Adana’da birlikte yaşadığı şahıs tarafından balkonda uyurken kalbinden bıçaklanan kadın öldü
YEREL HABERLER Adana’da uykuda kalbinden bıçaklanan kadın hayatını ...
Adana'da kadın cinayeti;uykuda kalbinden bıçakladı
YEREL HABERLER Adana'da kadın cinayeti;uykuda kalbinden bıçakladı
14'üncü kattan beton zemine düşüp, ağır yaralandı
YEREL HABERLER 14'üncü kattan beton zemine düşüp, ağır yaralandı
Hastanede kaybolan Alzheimer hastası kadının ormanda cesedi bulundu
YEREL HABERLER Hastanede kaybolan Alzheimer hastası kadının ormanda ...
Kayıp kadının cesedi bulundu
YEREL HABERLER Kayıp kadının cesedi bulundu
Yolunu şaşıran dağ keçisini köylüler buldu
YEREL HABERLER Yolunu şaşıran dağ keçisini köylüler buldu
Operatörün pandemide yazdığı kitap 5. baskıyı yaptı Adana’da pandemide sıkılınca kitap yazmaya başlayan operatörün kitabı çok satılanlar listesine girdi
YEREL HABERLER Operatörün pandemide yazdığı kitap 5. baskıyı ...
Kozan’da ekmek 4 TL oldu
YEREL HABERLER Kozan’da ekmek 4 TL oldu
Kozan Belediyesi atıl havuzu yeniledi
YEREL HABERLER Kozan Belediyesi atıl havuzu yeniledi
İsviçre Büyükelçisi Sirkeli Höyük'te Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch ve Büyükelçilik Kültür Ateşesi Ariane Tinner ile kazı çalışmaları süren Sirkeli Höyük’te incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER İsviçre Büyükelçisi Sirkeli Höyük'te Ceyhan Belediye ...
Adana'da 39 milyon 260 bin kaçak makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 39 milyon 260 bin kaçak makaron ele ...
1.Sınıf Atık Getirme Merkezi açıldı Merkezde endüstriyel değeri olan 14 çeşit atık grubu toplanarak ekonomiye yeniden kazandırılacak. Başkan Akay: "Sloganımız, kullan, ayrıştır, değerlendir ve yeniden kullan”
YEREL HABERLER 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi açıldı Merkezde ...
Davulcuya kredi kartıyla bahşiş verdi Cebinde para kalmadığını söyledi, davulcu pos cihazı getirip bahşiş aldı Mahfuz Taş: “Davulcu şaka yapıyor sandım ama pos cihazı getirdi” “Artık davulcular düğünlere pos cihazı ile giderler”
YEREL HABERLER Davulcuya kredi kartıyla bahşiş verdi Cebinde para ...
Dr. Mithat Özsan Bulvarının Kuzey-Güney yönü 60 gün trafiğe kapatılacak
YEREL HABERLER Dr. Mithat Özsan Bulvarının Kuzey-Güney yönü 60 gün ...
Muayene olmaya gittiği hastanede kayboldu
YEREL HABERLER Muayene olmaya gittiği hastanede kayboldu
Emre Kaya, yine sanatını konuşturdu İstanbul’dan Emre Kaya geçti
YEREL HABERLER Emre Kaya, yine sanatını konuşturdu İstanbul’dan Emre ...
Adana’da uyuşturucu operasyonu Adana’da uyuşturucu sattığı öne sürülen şahıslara yönelik yapılan operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Adana’da uyuşturucu operasyonu Adana’da uyuşturucu ...
Trafoya giren hırsızlık şüphelisi, akıma kapılıp yaralandı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Trafoya giren hırsızlık şüphelisi, akıma kapılıp ...
Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Sulama kanalının kenarında otururken silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Sulama kanalının kenarında otururken silahlı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.