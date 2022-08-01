Sevgilisine sarkıntılık iddiasıyla kasığından vurmuş



Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA'da, husumetlisi Orhan K.'yi (25) kasığından vurup, kaçan Hüseyin Çiçek (26) ile arkadaşları Nami Yavçın (22) ve Kemal Keleş (27), polis ekiplerince yakalandı. Tutuklanan 3 şüpheliden Çiçek, ifadesinde, "Orhan, geçmişte sevgilime sarkıntılık yaptığı için husumetliydik. Karşılaşınca tartıştık ve durum bu noktaya geldi" dedi.

Olay, 28 Temmuz günü saat 21.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Orhan K. ile Hüseyin Çiçek, sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma, Çiçek'in arkadaşları Nami Yavçın ve Kemal Keleş'in de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Bu sırada Çiçek, tabancayla Orhan K.'yi kasığından vurdu. Orhan K., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler de otomobille kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası Orhan K., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri seyir halindeyken yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Hüseyin Çiçek, ifadesinde, "Orhan, geçmişte sevgilime sarkıntılık yaptığı için husumetliydik. Olay günü karşılaşınca tartıştık ve durum bu noktaya geldi" dedi. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2022-08-01 12:01:09



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