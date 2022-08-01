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Kızı katledilen baba: “İnşallah bir daha Melek'ler ölmez” Dini nikahlı eşinin uykusunda öldürdüğü Melek Yıldırım’ın cenazesi babasına teslim edildi Baba Cumali Şahin: “Kızım daha önce de şiddet görmüştü ve bu adamdan kurtulmak istiyordu” “İnşallah adalet tecelli eder, bir daha Melek'ler ölmez”

İHA

Kızı katledilen baba: “İnşallah bir daha Melek'ler ölmez” Dini nikahlı eşinin uykusunda öldürdüğü Melek Yıldırım’ın cenazesi babasına teslim edildi Baba Cumali Şahin: “Kızım daha önce de şiddet görmüştü ve bu adamdan kurtulmak istiyordu” “İnşallah adalet tecelli eder, bir daha Melek'ler ölmez”

Adana’da dini nikahlı eşi tarafından 2 çocuğunun yanında uyurken öldürülen Melek Yıldırım’ın babası Cumali Şahin, “Bunların gereken cezaları almasını istiyorum. İnşallah adalet tecelli eder, bir daha Melek'ler ölmez” dedi.
Olay, gece merkez Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk annesi 28 yaşındaki Melek Yıldırım, 3 ay önce dini nikah kıyarak Ramazan Ü. ile birlikte yaşamaya başladı. Ancak Yıldırım, dün boşanma aşamasında olduğu eşiyle görüştü. Bunu öğrenen Ramazan Ü. ise gece saatlerinde eşi balkonda 1 yaşındaki İ.A. ve 12 yaşındaki Y.K. isimli oğullarıyla uyurken eve geldi. Balkonun demir parmaklıklarından 2’nci kata tırmanan şahıs, genç kadını uykusunda kalbinden bıçaklayıp öldürdü.
Genç kadının bıçaklandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, evin balkonunda ağlayan çocukların yanında anne Melek Yıldırım'ın bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Ekiplerin çalışması sırasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Ramazan Ü., cinayeti itiraf edip bir akrabasının evinde olduğunu belirterek, polise teslim oldu.
Yıldırım'ın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından cenaze Kozan ilçesine bağlı Bağözü Mahallesi Mezarlığı’nda defnedilmek üzere baba Cumali Şahin’e teslim edildi.

“Kızım bana geldiğinde gözleri mordu”
Bu sırada gazetecilere konuşan baba Şahin, kızının daha önce de şiddet gördüğünü söyleyerek, “Bir daha Melek'ler ölmesin. Bu çok acı bir şey. Daha önce de kızıma şiddet uygulamıştı. Akşam da şiddet uygulamıştı, 'Geleyim mi kızım' dedim, ancak 'Yok baba' dedi. Gece de katledildi. Kızım ondan kurtulmak istiyordu. Daha önce Kurban Bayramı'nda da şiddet görmüştü kızım. Kızım bana geldiğinde gözleri mordu. İkisini de uyardım” diye konuştu.

“İnşallah bir daha Melek'ler ölmez”
Ramazan Ü.’ye hak ettiği cezanın verilmesini isteyen baba Şahin, “Yaşamak her şeyden güzel. Hayat her şeyden güzel. Sorun psikolojik. Kıskançlık çok yapıyordu. Gereken cezaları almasını istiyorum. İnşallah adalet tecelli eder, bir daha Melek'ler ölmez” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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