Uyurken öldürülen Melek´in babası: Akşam şiddet uyguladı, gecesinde katletti (2)

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SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Adana'da 3 ay önce tanıştığı ve dini nikahla birlikte yaşadığı Ramazan Ü. (35) tarafından gece uyurken kalbinden bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk annesi Melek Yıldırım´ın (28) cansız bedeni, otopsinin ardından yakınları tarafından memleketi Kozan ilçesine getirildi. Yıldırım'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Bağözü Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)Ali GÖKDAL/KOZAN(Adana),(DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2022-08-01 14:43:31



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