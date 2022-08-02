Adana’da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü 2 yaralı

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Adana’da otoyolda bir otomobil motosiklete arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Tarsus Adana Gaziantep (TAG) otoyolunun Ceyhan yönünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 01 EMG 73 plakalı otomobil aynı yönde ilerleyen Muhammet İsmail Muyam idaresindeki 01 FEH 74 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Muhammet İsmail’in öldüğünü belirledi. Otomobilde bulunan ismi öğrenilemeyen 2 yaralı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yerinde yapılan incelemelerinin ardından Muhammet İsmail Muyam’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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