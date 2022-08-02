Otomobilin arkadan çarptığı motosikletli öldü

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Yusuf KANTARLI/ ADANA, (DHA)ADANA'da, TarsusAdanaGaziantep (TAG) otoyolunda otomobilin arkadan çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde TAG otoyolunda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 01 EMG 73 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Muhammet İsmail Muyan'ın kullandığı 01 FEH 74 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Muyan kaza yerinde yaşamını yitirirken, otomobilde bulunan 2 kişi ise yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Muyan'ın cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2022-08-02 02:48:49



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