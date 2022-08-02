Adana'da orman yangınlarına erken müdahale için su tankeri dağıtıldı

Orman Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen ve orman yangınlarına karşı ilk müdahalede önemli bir görev üstlenen 5 adet çok amaçlı su tankeri Sarıçam, Ceyhan ve Karataş ilçelerinde yangına hassas olan mahallelere dağıtıldı.

Sarıçam Yangın İlk Müdahale Ekibi ve Orman Deposu'nda gerçekleştirilen dağıtım törenine Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Bölge Müdür Yardımcısı Tuncay Can, Köksal Kaya, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Nezir Şahbazoğulları, Adana Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Taner Özgan, Sarıçam İşletme Şefi Atilla Besni, Merkez İşletme Şefi Esra Baltacı Gürler, Ceyhan İşletme Şefi Abdullah Şarlak, Balcalı İşletme Şefi Burak Güngör ile köy muhtarları ve işletme müdürlüğü personelleri katıldı.

Sarıçam'da Karlık, Turunçlu, Karaömerli mahallelerine, Ceyhan'da Sarımazı Mahallesi'ne, Karataş'ta ise Kapı Mahallesi muhtarlarına verilen 2,5 tonluk çok amaçlı su tankerlerinin kullanımı konusunda Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Nezir Şahbazoğulları tarafından eğitim verilerek, yangın esnasında nasıl müdahale edileceği uygulamalı olarak gösterildi.

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, orman yangınları açısından hassas bölgede yer aldıklarını belirterek, “Orman yangınlarında erken müdahale çok önemli. Bu nedenle dağıtılan su tankerlerinin bizim ve köydeki vatandaşlarımız için hayati önemi var. Köylülerimiz traktörün arkasına takacakları tankerle muhtemel orman yangınları ve kırsal alan yangınlarında ekiplerimiz gelene kadar, olay yerine gidip alevlere müdahale edebilecek. Yeni su tankerlerinin tüm köylerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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