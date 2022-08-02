SEYTİM tüm dünyadaki iyi uygulamalar arasına girdi Seyhan Belediyesi Teknoloji ve İnovasyon Merkezi bünyesinde tasarım atölyeleri, programlama atölyeleri, elektronik proje atölyeleri, görsel içerik atölyeleri, tarımda inovasyon, e-spor ve sanat gibi teknolojik alanları barındırıyor

Bireylerin teknolojik gelişmeleri yakından takip edip eğitim alabildiği, ürettiği yenilikçi fikirleri hayata geçirebildiği Seyhan Belediyesi Teknoloji ve İnovasyon Merkezi (SEYTİM) Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından tüm dünyada “iyi uygulama” örnekleri arasında gösterildi.

Farklı yaş gruplarından farklı birikime sahip bireyleri, yenilik ve teknoloji ile buluşturarak bilim ve teknolojiyi toplum için anlaşılır ve ulaşılır bir hale getirmeyi hedefleyerek hizmete açılan SEYTİM, özellikle gençler için cazibe merkezi haline geldi.

Eğitim, tasarım ve üretim alanlarında hizmet vermek üzere kurulan ve gelişmiş teknolojik altyapı ve imkanlara sahip SEYTİM, bünyesinde Adana’da ilk kez, tasarım atölyeleri, programlama atölyeleri, elektronik proje atölyeleri, görsel içerik atölyeleri, tarımda inovasyon, espor ve sanat gibi birçok iddialı teknolojik alanı barındırıyor.

Tüm bireylerin ücretsiz olarak yararlanabildiği SEYTİM, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından tüm dünyadaki “iyi uygulama” örnekleri arasında gösterildi.

UNCHR’nin web sitesinde SEYTİM’in kuruluş amacı, gerçekleştirilen faaliyetler hakkında detaylı bilgiler İngilizce olarak okuyuculara aktarıldı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, SEYTİM’in çok kısa süre içerisinde kuruluş amacına ulaşmasının gurur verici olduğunu söyledi. Akay, “Projemizi ‘iyi uygulama’ unvanına layık gördükleri için UNHCR Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc ve değerli ekiplerine çok teşekkür ederiz” dedi.

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