Otoyolda bacak koparan yarış

Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da otoyolda arkadaşlarıyla buluşup yaptığı yarışı kazanan Emrah Y. (35), bitiş noktasını geçtikten sonra şov amaçlı otomobiliyle emniyet şeridindeki seyircilerin yanından geçerken Sedat Leventöz´e (25) çarptı. Leventöz´ün bacağı koparken, kaçan Emrah Y., arkadaşının oto yıkama dükkanında saklanırken yakalandı.
Kaza, 30 Temmuz günü saat 23.00 sıralarında TarsusAdanaGaziantep (TAG) Otoyolu´nda meydana geldi. Otoyolda buluşan bir grup genç, otomobilleriyle yarıştı. Yarışı kazanan Emrah Y., bitiş noktasını geçtikten sonra şov amaçlı hızını düşürmeden emniyet şeridindeki seyircilerin yanından geçmek isterken Sedat Leventöz´e çarptı. Çarpmanın etkisiyle sağ bacağı kopan Leventöz, kanlar içinde asfalt zemine düştü. Emrah Y. ise otomobiliyle kaçtı. O anlar, bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
ARKADAŞININ DÜKKANINDA YAKALADI
Emrah Y., çağırılan ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürdü. Bacağı kurtarılamayan Emrah Y.´nin yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, arkadaşının Sarıçam ilçesindeki oto yıkama dükkanında saklandığı belirlenen şüpheli Emrah Y.´yi gözaltına aldı. Emrah Y.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-08-02 09:55:47
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