Susuz köyün su çilesi Adana’nın Feke ilçesine bağlı Gaffaruşağı Mahallesi sakinleri hayrat çeşmesinden taşıma su ile ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor Her seçim dönemi mahallelerine su sözü verildiğini aktaran mahalle sakinleri tek bir çeşmeden 70 haneli mahallenin su ihtiyacını karşıladığını anlattı

Adana’nın Feke ilçesine bağlı Gaffaruşağı Mahallesi sakinleri taşıma su ile ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Her seçim dönemi mahallelerine su sözü verildiğini aktaran mahalle sakinleri, tek bir çeşmeden 70 haneli mahallenin su ihtiyacını karşıladığını anlattı.

Yıllardır sorunun çözülmediğini aktaran mahalle sakini Gaffar Ersin, mahalleye yıllardır belediyeler tarafından hizmet verilmediğini kaydederek, mahalle olarak imza toplayıp Kayseri’ye bağlanmak istediklerini söyledi.

Adana’nın Feke ilçesine bağlı Gaffaruşağı Mahallesi, komşu mahalleleri Musalar, Kaleyüzü ile birlikte şebeke suyu kurulmadığı için mahallerindeki hayrattan akan su ile su ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Yazın mahallelerinin yayla olması nedeniyle nüfusun da katlandığını söyleyen mahalleli, el arabaları ile evlerine su taşıyarak ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

70 haneli mahallede yaşayan kadınlar her gün su için bidonlarla sıra beklerken, çamaşır ve bulaşık makinelerinin kullanılamadığını ifade etti.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Ersin, 47 yaşında olduğunu ve hala taşıma su ile evin su ihtiyacını gidermeye çalıştıklarını söyleyerek, "Çeşmeden eve su götürüyorum. Yetkililerle görüşüyoruz her yıl seçim dönemi milletvekilleri belediye başkan adayları her seçim dönemi su gelecek diye kandırıyorlar. 5 yıl boyunca buraya uğramıyorlar. Bizim oyumuzu alıp bizi 5 yıl görmüyorlar. Bizim tek istediğimiz yolumuz suyumuz" dedi.

Köy sakini kadınlardan Elif Kindan ise 30 yıldır evine su taşıdığını ifade ederek, "Yetkililer ile görüştük oy zamanı gelip su sözü veriliyor ama sonrası yok. Büyükşehir su için sondaj vuracağız dedi ama hala su yok. Bulaşık çamaşır taşıma su ile yıkanıyor" diye konuştu.



"Sondaj yapılsa her yerde su çıkar"

Su sırasına giren Cumali Ersin ise yıllarca su için dilekçe verildiğini sonuç alamadıklarını belirterek, "Büyükşehir ya da devletimiz sorunu kim çözecekse sorun çözülsün istiyoruz. Taşıma su ile tüm ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Tüm mahalle bidonlarla su taşıyor. Burada yüksek gerilim hattı var elektrik sorunu yok sondaj vurulsa her yerden su çıkar ama yapılmıyor" diye tepki gösterdi.



“Köylüler hizmet almak için Kayseri’ye bağlanmak üzere imza toplayacak”

77 yıldır Gaffaruşağı Mahallesi'nde yaşayan Gaffar Ersin ise köy sakinlerinden tek tek imza toplayıp hizmet alamadıkları için Kayseri’ye bağlanmak isteyeceklerini belirterek, “Aynı köy, aynı tas. Adana bize sahip çıkmazsa Kayseri’ye bağlanmak için imza toplayacağım. Suyumuz yok. Dağdan bir su geliyor. Dereden hayvanın içmeyeceği suyu biz içiyoruz. Bizim köyden geri kalmış başka köy yok. Sahibimiz yok. Susuzluktan perişan haldeyiz. İmza toplayacağım başka çaresi yok” dedi.

Yıllardır bir çeşmeden herkesin su ihtiyacını karşılamaya çalıştığını kaydeden Hanifi Kindan da, Musalar, Kaleyüzü mahallelerinde de su sorununun büyük olduğunu ifade etti.

Köy sakinleri her seçim öncesi belediye başkanlarının, milletvekillerinin su sözü verdiğini kaydederek, 2022 yılında taşıma su ile evlerinde ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını, devletin su sorununu çözmesi için gerekli çalışmayı yapmasını istedi.

Köy sakinleri el arabaları ile su nöbetinin ardından bidonlarını alarak evlerine döndü.

