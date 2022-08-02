Adana'da tefecilik operasyonu: 21 gözaltı kararı (2)

20 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Adana'da, tefecilik yöntemiyle 105 kişiye faizle para vererek 28 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen şebekeye yönelik operasyonda 20 şüpheli, gözaltına alındı. Adresinde bulunmayan 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda; 8 milyon 350 bin lira değerinde 76 senet ve 3 çek, 4 borçlu tarafından imzalanmış boş senet, 1 ruhsatsız tabanca ve 101 mermi, 1 elektroşok cihazı, farklı kişilere ait 6 para ve kredi kartı, alacak notlarının bulunduğu 13 defter ele geçirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-08-02 10:31:36
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