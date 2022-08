Çukurova Belediyesinde toplu sözleşmede ek protokol sevinci Başkan Soner Çetin, belediyede en düşük asgari ücretin 6700 liraya, şantiyelerde çalışan işçilerin ise en düşük 7000 Türk Lirası alacağını açıkladı

Çukurova Belediyesinde ek maaş zammı yüzleri güldürdü. Çukurova İmar A.Ş ile DİSK Genelİş Sendikası arasında, Toplu İş Sözleşmesi ek protokolü, çalışan işçileri mutlu edecek bir ek zamla imzalandı. Protokole göre, en düşük asgari ücret 6700 lira oldu, şantiyelerde çalışan işçiler ise en düşük 7000 Türk Lirası alacak.

Temmuz ayında asgari ücrete yapılan enflasyon farkından doğan ek zam ücretleri, Çukurova Belediyesinde işçileri sevindirdi. Çukurova Belediyesi ile DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası arasında kadrolu işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi, önceki gün taraflar arasında varılan anlaşmayla imzalandı. Belediye Başkanı Soner Çetin ve DİSK Genel İş Adana Şube Başkanı Hüseyin Yaşar Gündoğdu ile sendika temsilcilerinin katıldığı imza töreninde, büro çalışanlarının en düşük 6700 Türk Lirası, sahada çalışan şantiye emekçilerinin de 7000 Türk Lirası alacağı açıklandı.

Başkan Soner Çetin, her zaman emekten ve emekçiden yana olduğunu belirtirken, asgari ücretliye en fazla zam yapan belediyelerden birisinin de bu protokolle Çukurova olduğunu söyledi. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel İş Sendikası Adana Şubesi Çukurova Bölge Temsilcisi Hüseyin Yaşar Gündoğdu, Başkan Soner Çetin’e işçilerin hakları için verdiği destekler için gönülden teşekkürlerini söyledi. Çukurova Belediyesi’nin, her zaman işçiden yana kararlar aldığını söyleyen Gündoğdu, bugünde belediye çalışanlarının yüzünün güldüğünü belirtti.

Çukurova Belediyesinin yaptığı ek zamlarla diğer belediyelere her zamanki gibi örnek olduğunu anlatan Gündoğdu, sözleşme masasından çıkan zamların emekçilere hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Belediye çalışanları ise Başkan Soner Çetin’e teşekkür ederek, işçilere tanıdığı haklardan dolayı son derece mutlu olduklarını söylediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.