KPSS için Cumartesi-Pazar günü Sarıçam Nüfus Müdürlüğü açık

Adana'da, 67 Ağustos'ta yapılacak 2022KPSS Sınavı için belirlenen saatlerde Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğünün açık olacağı bildirildi.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 67 Ağustos'ta yapılacak 2022KPSS Sınavı dolayısıyla sınava katılacak adaylardan nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenler için Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü 6 Ağustos Cumartesi günü 07:0014:30 saatleri ile 7 Ağustos Pazar günü 07:0010:00 saatleri arasında açık tutulacak.

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