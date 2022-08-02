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Lösemili Ege Alp’e babası ve ablalarından moral selamı Ablasından alınacak ilikle hayata tutunmaya çalışacak 2 buçuk yaşındaki Ege Alp, nakil gününü bekliyor Ege Alp’in babası Halil Demir: “Herkes lütfen kök hücre bağışlasın” Çocuk Hematolojisi ve Kemik İliği Nakli Merkezi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen: “14 gün sonra bu nakil gerçekleşmiş olacak”

İHA

Lösemili Ege Alp’e babası ve ablalarından moral selamı Ablasından alınacak ilikle hayata tutunmaya çalışacak 2 buçuk yaşındaki Ege Alp, nakil gününü bekliyor Ege Alp’in babası Halil Demir: “Herkes lütfen kök hücre bağışlasın” Çocuk Hematolojisi ve Kemik İliği Nakli Merkezi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen: “14 gün sonra bu nakil gerçekleşmiş olacak”

Adana’da lösemi teşhisi konulan ve ablasından alınacak ilikle hayata tutunmaya çalışan 2 buçuk yaşındaki Ege Alp, hastaneden çıkacak günü bekliyor. Küçük çocuğun babası ve 2 ablası her gün hastanenin önüne gelerek Ege Alp’e pencereden el sallayarak moral veriyor.
İzmir’de yaşayan 2 buçuk yaşındaki Ege Alp'e 2021 yılı Eylül ayında lösemi teşhisi konuldu. Küçük çocuk Adana’daki Özel Acıbadem Adana Hastanesi’ne sevk edildi ve kemoterapi almaya başladı. Minik Ege, tedavisinin üçüncü ayında yoğun bakıma kaldırılarak 36 gün orada kaldı ve bu süreçte 2 kez kalbi durdu.
Baba Halil (37), Mina (6) ve Ömür Nisa (8) isimli ablalarının iliği yüzde 100 uyumlu çıktı ve ilik nakli süreci başladı. Abla Mina Demir'den alınan ilik, 11 Şubat'ta nakledildi. Her şey yolunda gidiyor derken, hastalık 1 Haziran'da yeniden nüksetti. Trombosit kan değerleri hızla düşen Ege Alp'in, dalağı 7 Temmuz'da alındı. Değerleri normale dönen küçük çocuk için doktorlar, ikinci kez ilik nakli yapılması kararı verdi.
Şu an hastanede izole edilen ve annesi Meryem’in yanında kaldığı (32) Ege Alp’e ablası Ömür Nisa’dan alınacak iliğin 14 gün sonra nakledilmesi bekleniyor.
Ege Alp’in babası ve 2 ablası her gün hastanenin önüne gelerek Ege Alp’in penceresinin önünden ona el sallayarak moral veriyor.

“Ege Alp sürekli tedavi altında”
Gazetecilere küçük çocuğun tedavi süreci hakkında bilgiler veren Çocuk Hematolojisi ve Kemik İliği Nakli Merkezi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen, “Bu hastalığın şu anda bilinen tek tedavisi 'allojenik' dediğimiz kendi dışındaki tam uyumlu bir vericiden olan kemik iliği nakli. Ama bu kemik iliği naklini yapmadan önce de bu hastalığın tam olarak kontrol altına alınması gerekiyor. O dönem içerisinde biz Ege Alp’le tanıştık. İlk tedavilerin 9 Eylül Üniversite Hastanesi’nde başlamasının hemen sonrasında Ege Alp’in ailesi Adana’ya taşındılar. 9 Eylül Üniversite Hastanesi'yle yaptığımız görüşmelerden sonra biz onun tedavisini üstlenmek için devraldık. O günden bu yana Ege Alp sürekli tedavi altında. Öncelikle hastalığı kontrol altına aldığımız bir süreyi geçirdik” diye konuştu.

“14 gün sonra nakil gerçekleşmiş olacak”
14 gün sonra nakilin gerçekleşmesini beklediklerini vurgulayan Antmen, “İkinci organ nakline, daha farklı yöntemle, daha yoğun tedavi uygulayacağımız bir yöntemle ona yeniden hayat vermek için uğraşacağız. Şu an organ nakli ünitesine girdi ve oldukça iyi vaziyette. Daha doğrusu izolasyonda ve olabildiği en iyi döneminde olması açısından çok hızlı bir organ nakli süreci geçirecek. Biz geriye doğru saymaya başladık yaklaşık 14 gün sonra bu nakil gerçekleşmiş olacak” ifadelerini kullandı.
Baba Halil Demir ise evladının hastaneden çıkacağı güne kadar her gün gelip bekleyeceğini söyleyerek, “Oğlum 36 gün yoğun bakımda kaldı. 2 kere evladım entübe edildi. Hocalarımız bize manevi desteklerini eksik bırakmadılar. Çocuğumuz sağ salim oradan çıktı ve 11 Şubat’ta ilk nakil gerçekleşti. Küçük kızım Mina’dan kök hücre alınarak evladım iyileşti ancak 6 ay sonra hastalık yeniden nüksetti” diye konuştu.

“Her gün oğlumla görüşüyorum”
Ege Alp’in kendisine çok bağlı olduğunu belirten baba Demir, “Her gün hastane önüne gelip oğlumla pencereden görüşüyorum. Ayrıca Adana İl Emniyet Müdürlüğü’ne, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, KOM Şube Müdürü Alptekin Erdoğan’a ve bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sürekli kan talebinde bulunuyorum ve arkadaşlarımız anında bu talebi yerine getiriyor” dedi.
Kök hücre bağışı için vatandaşlara çağrıda bulunan baba Halil Demir, “Benim 2 küçük kızım var. Eğer onlar olmasaydı biz iliği nasıl bulacaktık. Kök hücre bağışı çok önemli. lütfen herkes kök hücre bağışında bulunsun” ifadelerini kullandı.
Kardeşine kök hücre bağışı yapacak olan Ömür Nisa ise çok mutlu olduğunu ve bir an önce kardeşinin iyileşmesini istediğini söyledi.
Mina Demir ise kardeşi iyileştikten sonra evde parti yapacaklarını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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