Adana'da bin 500 litre sahte içki ele geçirildi

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Adana’da polis yaptığı operasyonda bin 500 litre sahte içki, 15 bin 790 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma çerçevesinde, kent genelinde 6 farklı adrese baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda gümrük kaçağı 15 bin 790 paket sigara ve bin 500 litre sahte içki ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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